Karar, Resmi Gazete’de yayınlandı.

TBMM, 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri nedeniyle tatile girdi.

Buna göre Meclis, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimine ilişkin kesin sonuçların Yüksek Seçim Kurulu’nca ilanını takip eden 3’üncü gün saat 14:00’te çalışmalara yeniden başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım sürerken TBMM'nin tatile gireceği tarih de merak konusu oldu. Bu noktada, "Meclis ne zaman kapanacak?" sorusununun yanıtı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etmesinin ardından Meclis seçim döneminde tatile girecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 27'nci dönem 6'ncı yasama yılı faaliyetleri, bu hafta yapılacak çalışmaların ardından tamamlanacak. Böylece Meclis'te 7 Nisan cuma günü son mesaisini gerçekleştidi.

Seçim takvimine göre; 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanılacak. Cumhurbaşkanı seçimi için adaylar ilk turda yeterli oy alamazlar ise ikinci tur 28 Mayıs Pazar günü yapılacak.

12 Nisan Çarşamba günü, yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleşerek, seçmenlerin oy kullanacağı yer ile sandıklar belirlenecek. 27 Nisan Perşembe günü, gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri başlayacak. Yurt dışında oy verme işlemi 9 Mayıs Salı günü sona erecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi günü başlayacak, 24 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ