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Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası 15. MEB Robot Yarışmasında heyecan fırtınası başlıyor. 6-9 Eylül 2023 tarihlerinde Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinde 14 kategoride gerçekleştirilecek MEB Robot Yarışmasında 81 il ve 18 ülkeden toplam 4 bin 733 robot, 12 bin 716 katılımcı yer alacak.

Mesleki eğitimi tanıtma ve mesleki eğitime yönlendirme kapsamında; bu yılki yarışmada, ortaokul ve dengi okullarda eğitim gören öğrenciler belirlenen kategorilerde yarışmaya katılabilecek.

2007 yılından itibaren her yıl düzenli olarak yapılan ve bu yıl 15’incisi düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda; Endüstriyel Robot Kol, Çizgi İzleyen (Temel Seviye), Çizgi İzleyen (İleri Seviye), Hızlı Çizgi İzleyen, İnsansız Hava Aracı (Mini Drone), Mini Sumo, Tasarla-Çalıştır, Yumurta Toplama (Caretta Caretta), Labirent Ustası, Tozkoparan Robot (Temel Seviye), Serbest Proje, Temalı, Su Altı Aracı (ROV) ve Otonom Araç olmak üzere toplam 14 kategoride düzenlenecek

MEB Robot Yarışmasında bu yıl 81 il ve 18 ülkeden toplam 4 bin 733 robot, 12 bin 716 katılımcı yer alacak. BURSA (İGFA)