Buna göre devamsızlıktan ücretlere kadar yeni kararlar alındı. İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu. Anaokullarıyla ilgili kararı verildi. Millî Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika kararı! Yönetmelik resmen değişti, işte yeni düzenlemenin detayları...

Özürsüz olarak aralıksız 5 gün devam etmeyen çocuğun durumu veliye e-posta veya kısa mesaj yolu ile bildirilir. 10 gün okula devam etmeyen çocuğun velisi okul müdürlüğünce yazı ile uyarılacak. Okul öncesi eğitim hizmeti resmî okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsiz olacak ve okul öncesinde daha önce çocukların beslenme, temizlik hizmetleri ve eğitim programının uygulanmasına yönelik materyeller için alınan ücretler de artık alınmayacak. Beslenme saatlerinde çocuklara refakat etmek zorunda olan öğretmen ve yardımcı personel okuldaki yemek hizmetinden ücretsiz yararlanacak. Günlük yemek ücretini ilgili hesaba haftalık veya aylık peşin olarak yatırmaları kaydıyla okulun diğer çalışanları da yemek hizmetinden faydalanabilecek.

"Her muhasebe kaydının tesvik edici (ispatlayıcı) bir belgeye dayanması, mali sonuç doğuran her işlemin muhasebe kayıtlarında gösterilmesi ve Bakanlıkça kurulan merkezî bilgi sistemine (TEFBİS) kayıt edilmesi zorunlu olacak. 1 Temmuz 2023 itibarıyla okul yönetiminin velilerden alınan aylık ücret için kamu bankalarından birinde açtığı okul öncesi aidat hesaplarında bulunan bakiye okul-aile birliği hesabına aktarılacak.