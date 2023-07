Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır derecede etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlere iller arası tayin hakkı tanıdı. Bu illerde görev yapan öğretmenler, 5-17 Temmuz'da, belirlenen 22 ille sınırlı olmak kaydıyla eğitim kurumları için yer değişikliği başvurusu yapabilecek.

Bu kapsamda yapılacak yer değişikliği işleminde öğretmenler, İstanbul, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa ve Van olmak üzere 22 ilde yer alan eğitim kurumlarını tercih edebilecekler. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edebilecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen kadrolarına atananlardan 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam üç yıllık çalışma süresini doldurmayan öğretmenler “2023 Yaz Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme” başvurusunda bulunamayacaklardır. Bu nedenle her ikisi de bu duyuru kapsamında başvuruda bulunabilecek öğretmen eşlerden birinin atama işleminin gerçekleşmemesi ya da her iki öğretmenin farklı illere atanmaları söz konusu olabileceğinden öğretmenlerin bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir." ifadelerine de yer verildi. Milli Eğitim Bakanlığı, "Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü”, “Bilgi Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir." açıklamasında bulundu.