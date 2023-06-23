McLaren'da Kriz Stratejik Hatalar ve Performans Sorunları Formül 1 Takımını Nasıl Etkiliyor

Hill, İçten Yanmalı Motorlar İçin Formül 1 Dünya Şampiyonu Damon Hill, geçtiğimiz hafta tamamen E-Yakıtlarla dolu bir kart kullandı. Bu olay Daytona'daki Sandown Circuit'te, eski Mercedes çalışanı Paddy Lowe'un E-Yakıtlar şirketi "Zero" iş birliği ile gerçekleşti.

Bu testten sonra Hill, tamamen içten yanmalı motorlara dönülmesinin ve bu motorların E-Yakıtlarla doldurulmasının Formül 1 için arzu edilen bir hedef olması gerektiğini düşünüyor:

"Atmosfer için hiçbir fark yaratmayan aynı miktarda karbonla üretilen yakıtın kullanımı, normal bir benzinli makine gibi ses ve performansa sahipti."

"Dürüst olmak gerekiyor, problemle ilgili. Eğer Formül 1 derse ki: 'Atmosferdeki karbon miktarını artırmadan saf içten yanmalı motorlara nasıl dönebileceğimizi bulduk', herkes mutlu olur mu? Bence birçok kişi mutlu olur," diyor Hill.

Goodwood ready. 💪



Announcing our @fosgoodwood line-up for 2023, featuring @SchumacherMick in W02 and @EstebanGtz in W12. 🤩 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 22, 2023

Eski Formül 1 mühendisi Ernest Knoors'un düşünceleriyle aynı çizgiye giriyor, Knoors da E-Yakıtlarla doldurulduğunda Formül 1'de V10 motorlarını yeniden görmeyi hayal edebiliyor.

Yeniden Başlatmanın Tek Seçeneği Mi? Genel Yayın Yönetmenimiz Christian Nimmervoll, bir kez daha uzmanımız Ralf Schumacher ile oturdu ve mevcut Formül 1 sezonunun bazı konularını tartıştı.

Charles Leclerc ve Ferrari yine odak noktasında. Maranello'daki takımın sezon başlangıcı biraz sancılı oldu, Leclerc ne yazık ki telsiz üzerindeki tartışmalarıyla dikkat çekiyor, bu da onun ve takımı arasında güven kaybına işaret ediyor.

Leclerc için bir değişiklik ve Aston Martin'in hedef olması mantıklı bir alternatif olabilir mi, çünkü orada Lance Stroll hiçbir zaman Leclerc'in seviyesinde olamayacağını kanıtladı ve yeni gelenler bu konuda pek de başarılı olmadılar.

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Mercedes ve güncellemeler Mercedes, gelecek yıl büyük bir güncelleme getirmeyi planlıyor. Bu konu, teknik direktörlerinin işten ayrılmasından sonra hala tartışılıyor.

Gelecek yılki araçlar için planlanan "temel" bir güncelleme hakkında detaylı bilgiye henüz ulaşılmadı, ancak güncelleme şu anda araştırılıyor ve olası işten çıkarmalar hakkında bilgi veriliyor.

McLaren'ın Rotası Neresi? McLaren'ın 2023 Formula 1 sezonunda istenilen başlangıcı elde etmemesi ile şu an zor bir durum içinde. Sadece 17 puanla, zaten 27 puan geride olan sıralamaların altına düştüler. Bu durum, takımın sezonun geri kalanı için ne yapacağı konusunda bazı ciddi soruları gündeme getiriyor.

İngiliz takımın stratejisi, uzun vadede başarıya odaklanmıştı, ancak 2023 sezonunda bu hedefin gerisinde kalıyorlar. McLaren bu durumda ne yapacak, bir sonraki yarışta daha fazla puan kazanmaya çalışacak mı, yoksa gelecekteki sezonlara mı odaklanacak?

Bu konuda şu anda net bir cevap vermek zor, ancak takımın durumunu iyileştirecek her türlü değişikliği gözlemlemek ilginç olacak. Bu, daha iyi bir sürücü döngüsü veya daha güçlü bir araba tasarımı olabilir. Kesin olan bir şey var, McLaren'ın sezonun geri kalanında her şeyi denemek zorunda olacak.

McLaren'ın Stratejisi ve Sorunları McLaren'ın mevcut durumu, takımın belki de yönetiminin bu noktaya kadar yeterince önlem almadığını gösteriyor. Sonuçta, takımın birkaç yıl önce kendi hedeflerine ulaşabilmesi için belirli bir stratejiye ihtiyacı vardı ve bu hedeflerden sapma sonuçları bugün karşımıza çıkıyor.

Bunun yanında, takımın başarısızlığı, sürücülerin performansı ve araçların güvenilirliği konusunda da soruları gündeme getiriyor. İşler yolunda gitmediğinde, her zaman sürücünün becerisi veya otomobilin performansı hakkında sorular sorulur. Ancak, McLaren'ın durumu, her iki faktörün de birlikte değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Sonuç olarak, McLaren'ın stratejisi ve yönetimi, takımın gelecekteki başarıları için belirleyici olacak. Takım, mevcut zorlukları aşmayı ve gelecekte daha iyi performans göstermeyi umuyor.

Formula 1 Dünyasından Diğer Haberler Diğer yandan, Formula 1 dünyasında hareketli bir hafta yaşandı. Mercedes, gelecek yıl büyük bir güncelleme getirmeyi planladığını duyurdu, ancak ayrıntılar henüz belirsiz. Bu güncelleme, takımın teknik direktörünün görevden ayrılmasının ardından geldi ve bu da Mercedes'in gelecek yılı nasıl planladığına dair soruları gündeme getiriyor.

Ayrıca, eski Formula 1 Dünya Şampiyonu Damon Hill, yakıt verimliliğini artırmak için E-Yakıtların kullanılmasını savunuyor. Hill, bu yakıtların, normal bir benzinli makine gibi ses ve performans sağladığını söylüyor. Ancak, bu teknolojinin Formül 1'de geniş çapta benimsenip benimsenmeyeceği hala belirsiz.