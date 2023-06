McLaren'da Kriz Stratejik Hatalar ve Performans Sorunları Formül 1 Takımını Nasıl Etkiliyor

Hill, İçten Yanmalı Motorlar İçin Formül 1 Dünya Şampiyonu Damon Hill, geçtiğimiz hafta tamamen E-Yakıtlarla dolu bir kart kullandı. Bu olay Daytona'daki Sandown Circuit'te, eski Mercedes çalışanı Paddy Lowe'un E-Yakıtlar şirketi "Zero" iş birliği ile gerçekleşti.

Bu testten sonra Hill, tamamen içten yanmalı motorlara dönülmesinin ve bu motorların E-Yakıtlarla doldurulmasının Formül 1 için arzu edilen bir hedef olması gerektiğini düşünüyor:

"Atmosfer için hiçbir fark yaratmayan aynı miktarda karbonla üretilen yakıtın kullanımı, normal bir benzinli makine gibi ses ve performansa sahipti."

"Dürüst olmak gerekiyor, problemle ilgili. Eğer Formül 1 derse ki: 'Atmosferdeki karbon miktarını artırmadan saf içten yanmalı motorlara nasıl dönebileceğimizi bulduk', herkes mutlu olur mu? Bence birçok kişi mutlu olur," diyor Hill.

Goodwood ready. 💪



Announcing our @fosgoodwood line-up for 2023, featuring @SchumacherMick in W02 and @EstebanGtz in W12. 🤩