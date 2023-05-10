Restoran konseptini yenileyen şirket; dijital sipariş ekranıyla sıra beklemeden sipariş verme imkânı, masaya servis hizmeti, Misafir Deneyim Liderleri, değişen McCafe konsepti, gelişen mobil uygulaması ve sadakat programları ile müşteri deneyimini baştan tanımlıyor. Yenilenen Bursa ÖzdilekPark McDonald’s restoranı da modern tasarımı ve konforlu atmosferiyle, müşterilerine özel ve sıra dışı bir yemek keyfi yaşatıyor.

Türkiye'de hızlı servis restoran deneyiminin öncüsü olan McDonald's Türkiye, müşterilerine her zaman daha iyiyi vadediyor. Geleceğin restoran deneyimi vizyonuyla sektöre öncülük eden şirket, restoranlarını yenileyerek müşteri deneyimine yeni bir boyut kazandırıyor.

Şirket, restoranlarına taşıdığı dijital sipariş ekranlarıyla müşterilerine sıra beklemeden sipariş verme imkânı sunarken, Misafir Deneyim Liderleri, değişen McCafe konsepti, gelişen mobil uygulaması ve sadakat programları ile de tüm beklentilerine cevap veriyor. Modern tasarımı ve geniş oturma alanlarıyla tutkunlarına keyifli bir yemek ortamı sunan McDonald’s Türkiye, restoran tanımına da farklı bir soluk getiriyor. Bursa ÖzdilekPark AVM'de bulunan restoranını da yenileyen şirket, burada misafirlerine 450 metrekarelik geniş bir alanda, 35 çalışanıyla hizmet veriyor. Leziz kahve çeşitlerine sahip McCafé her zaman olduğu gibi kahve severleri mutlu ederken, restoran bünyesinde yer alan çocuk parkı Playland, ailelerin ve çocukların yüzünü güldürüyor. Yenilikçi yaklaşımı ve modern tasarımıyla hızlı servis restoran deneyimini en üst seviyeye taşıyan McDonald's Türkiye, ülke genelindeki diğer restoranlarını yenileyerek hizmet kalitesini artırmaya devam edecek.

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