Elifsu Tufan 5 yıldır Medina Turgul DDB’de Genel Müdür Yardımcı olarak görev yapıyordu.

Tufan, 20 yıllık kariyerinde Türkiye’nin en büyük reklamverenlerinin de içinde olduğu bir çok lokal ve global markanın sorumluluğunu üstlendi. Grey İstanbul ve Medina Turgul DDB gibi uluslararası ajanslarda yönetici pozisyonunda görev yaptı.

McCann Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye bölge CEO’su Tarek Miknas:

“McCann İstanbul CEO'luk görevi gerçek bir tutku, tecrübe ve azim gerektiren bir rol. Elifsu’nun karakteri ve liderlik becerisi bunların somut bir örneği. Ona bu harika yolculukta eşlik etmekten mutluluk duyuyorum.”

Elifsu Tufan yeni görevi için çok heyecanlı olduğunu belirtiyor. “McCann İstanbul Türkiye'deki en köklü ajanslarından biri ve FP7 McCann gibi dünyanın en başarılı reklam gruplarından birinde yer alıyor. Böyle güçlü bir aileye dahil olduğum için ve değişimin öncüsü olacağım için çok mutlu ve gururluyum.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ