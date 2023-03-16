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Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Senegalli golcü Mbaye Diagne geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen deneyimli futbolcu, Markalar Sokağı'nda turlarken görüntülendi. Karagümrük Spor Kulübünde forma giyen futbolcunun keyfinin yerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı. Türkçe konuşarak muhabirlerle şakalaşan Diagne dünyaca ünlü mağazalardan alışveriş yaptıktan sonra özel aracıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.