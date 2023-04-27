Gözlük Camı Temizleme Sıvılarına Dikkat: İçindekiler ve Kullanım Önerileri

CW ENERJİ HALKA ARZ kaç lot düşer? CW Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Geri sayım başladı!

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Medya, felsefe, siyaset bilimi çalışmaları olan Seven, akademisyendir. Kanada The University of Western’i bitiren, “Siyaset Bilimi” ve “Felsefe” yüksek lisansı yapan Seven, “Medya Çalışmaları” üzerine doktora yapmaktadır. 2012-2016’de Literatür Aktüel’de editörlük yapan Seven, Kanada Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) üyesidir.

MB'nin faiz kararı öncesi güne 19.42 TL'den başlayan dolar, karar sonrası yine 19,42 TL seviyenlerinde seyrediyor.

Kredi Kartı Numarası Nerede Yazar? Kredi Kartı Numarası Kaç Haneli Olur?

Kredi Kartı Numarası Nerede Yazar? Kredi Kartı Numarası Kaç Haneli Olur?

27 Nisan'da piyasaların açılış saati ile gram altın 1,248 TL seviyelerinde başlamıştı. Faiz kararı sonrası gram altın 1,247 TL bandından 1250 TL seviyelerine yükseldi.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Merkez Bankasının faiz kararı açıklandı. TC MB , şubat ayında yüzde 9'dan 8.5'a düşürdüğü faizi sabit tuttu. Peki faiz kararının açıklanmasının ardından dolar ve altın ın seyri ne durumda? İşte faiz kararı sonrası dolar ve altında son durum....