Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Merkez Bankasının faiz kararı açıklandı. TCMB, şubat ayında yüzde 9'dan 8.5'a düşürdüğü faizi sabit tuttu. Peki faiz kararının açıklanmasının ardından dolar ve altının seyri ne durumda? İşte faiz kararı sonrası dolar ve altında son durum....
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? ( 27 NİSAN ALTIN FİYATI)
27 Nisan'da piyasaların açılış saati ile gram altın 1,248 TL seviyelerinde başlamıştı. Faiz kararı sonrası gram altın 1,247 TL bandından 1250 TL seviyelerine yükseldi.
DOLAR NE KADAR OLDU?
MB'nin faiz kararı öncesi güne 19.42 TL'den başlayan dolar, karar sonrası yine 19,42 TL seviyenlerinde seyrediyor.