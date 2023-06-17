Mazda'dan Heyecan Verici Adım: Yeni Wankel Motor için Patent Başvurusu Mazda'nın tamamen yeni bir çift rotorlu Wankel motor için Japon Patent Ofisi'ne altı patent başvurusunda bulunduğu bilgisi ortaya çıktı.

Wankel Motor Efsanesi Geri Mi Dönüyor?

Uzun yıllar boyunca Mazda'nın Wankel motoru geri getirerek RX-7 ve RX-8’in halefi olarak yeni bir spor otomobil tanıtacağına dair söylentiler dolaşıyordu. Ancak bu yönde bir gelişme Japon üreticiden bir türlü gelmiyordu. Ancak son patent başvuruları, işlerin değişeceğini işaret ediyor gibi.

Mazda, geçtiğimiz yıllarda Wankel motoru, yani Rotary motoru, tekrar kullanmaya başlamıştı, ancak bu, MX-30 modelinde yalnızca bir menzil artırıcı olarak çalışıyordu ve beklenilen adım değildi. Fakat Mazda'nın Japon Patent Ofisi'ne yaptığı altı yeni patent başvurusu, otomobil severleri heyecanlandıracak gibi.

İki Rotorlu Yeni Wankel Motor

Mazda'nın yaptığı patent başvuruları, tamamen yeni bir çift rotorlu Wankel motorla ilgili. MX-30'da kullanılan tek rotorlu motorun aksine, bu iki rotorlu tasarım, menzil genişletici olarak hizmet etmek yerine bir araca güç sağlamak için tasarlanmış gibi görünüyor.

Bu yeni motorun kullanılacağı araç hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak Mazda'nın daha önce tanıttığı RX-Vision konsepti bu motor için oldukça uygun bir ev sahibi olabilir. Rotary motorlu bir spor otomobilin pazarda yaratacağı etki büyük olabilir.

Yeni Spor Otomobil İçin Verimli Adımlar

Mazda'nın patent başvuruları arasında Wankel motorun verimliliğini artırma yönünde olanlar da var. Araç hareket ederken destek olabilecek bir elektrikli ünite ile Mazda'nın yeni spor otomobilinde yakıt tüketimini önemli oranda azaltabilir. Böylece, 100 kilometrede yakıt tüketimi 20 litreleri bulabilen Rotary motor, çok daha verimli bir hâle getirilebilir