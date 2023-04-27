Önümüzdeki ay için yayınlanacak dizi ve TV şovlarının tarihleri açıklandı. İşte Mayıs 2023'te ekranlarda olacak popüler ve yeni diziler:
- İblis Keser (3. sezon) - 1 Mayıs
- Rainbow High (3. sezon) - 1 Mayıs
- When the Weather Is Fine (1. sezon) - 1 Mayıs
- Aşk Köyü - 2 Mayıs
- Yahudi Usulü Evlilik (1. sezon) - 3 Mayıs
- Larve Ailesi - 4 Mayıs
- Sanctuary (1. sezon) - 4 Mayıs
- Ormanın Dostları (2. sezon) - 8 Mayıs
- Dance Brothers (1. sezon) - 10 Mayıs
- Ultraman (3. sezon) - 11 Mayıs
- Black Knight (1. sezon) - 12 Mayıs
- Queer Eye (7. sezon) - 12 Mayıs
- XO, Kitty (1. sezon) - 18 Mayıs
- Yakitori: Soldiers of Misfortune (1. sezon) - 18 Mayıs
- FUBAR - 25 Mayıs
- I Think You Should Leave with Tim Robinson (3. sezon) - 30 Mayıs
Başlık: Mayıs 2023'te Yayınlanacak Filmler Listesi
Mayıs 2023'te yayınlanacak filmler ve stand-up gösterilerinin tarihleri açıklandı. İşte Mayıs 2023'te gösterime girecek olan filmler ve gösteriler:
- American Graffiti (1973) - 1 Mayıs
- Mükemmel Uyum - 1 Mayıs
- The Mother - 12 Mayıs
- Kurban/Şüpheli - 23 Mayıs
Stand-up Gösterileri:
- Hannah Gadsby: Something Special - 9 Mayıs
- Wanda Sykes: I’m An Entertainer - 23 Mayıs
YENİGÜN HABER MERKEZİ