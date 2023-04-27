Önümüzdeki ay için yayınlanacak dizi ve TV şovlarının tarihleri açıklandı. İşte Mayıs 2023'te ekranlarda olacak popüler ve yeni diziler:

  • İblis Keser (3. sezon) - 1 Mayıs

Barış ustadan Nostaljik ders Barış ustadan Nostaljik ders
  • Rainbow High (3. sezon) - 1 Mayıs

  • When the Weather Is Fine (1. sezon) - 1 Mayıs

  • Aşk Köyü - 2 Mayıs

  • Yahudi Usulü Evlilik (1. sezon) - 3 Mayıs

  • Larve Ailesi - 4 Mayıs

  • Sanctuary (1. sezon) - 4 Mayıs

  • Ormanın Dostları (2. sezon) - 8 Mayıs

  • Dance Brothers (1. sezon) - 10 Mayıs

  • Ultraman (3. sezon) - 11 Mayıs

  • Black Knight (1. sezon) - 12 Mayıs

  • Queer Eye (7. sezon) - 12 Mayıs

  • XO, Kitty (1. sezon) - 18 Mayıs

  • Yakitori: Soldiers of Misfortune (1. sezon) - 18 Mayıs

  • FUBAR - 25 Mayıs

  • I Think You Should Leave with Tim Robinson (3. sezon) - 30 Mayıs

Başlık: Mayıs 2023'te Yayınlanacak Filmler Listesi

Mayıs 2023'te yayınlanacak filmler ve stand-up gösterilerinin tarihleri açıklandı. İşte Mayıs 2023'te gösterime girecek olan filmler ve gösteriler:

  • American Graffiti (1973) - 1 Mayıs

  • Mükemmel Uyum - 1 Mayıs

  • The Mother - 12 Mayıs

  • Kurban/Şüpheli - 23 Mayıs

Stand-up Gösterileri:

  • Hannah Gadsby: Something Special - 9 Mayıs

  • Wanda Sykes: I’m An Entertainer - 23 Mayıs

YENİGÜN HABER MERKEZİ