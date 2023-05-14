Yasaklar başladı. Kimler kimleri seçeceğine karar verdi. Sandıklar müşterilerini bekliyor.

Bundan böyle kimsenin kimseye bir şey önereceği , yönlendirmesi söz konusu olamaz.

Cenab-ı Rabbül Alemin, akıl sahiplerine iyiyi kötüyü seçme iradesi vermiştir.

Vatandaş kararıyla sandığa doğru giderken önünü kesip “ dur hemşerim ! Kararını göster bakayım ? ” denilmesi , ” Gel bakayım buraya Muharrem” demek kadar yakışıksızdır.

İnsanın iradesi yaradılıştan verilmiş vicdan denilen bir cüzdandır. Bu cüzdana ilkeler konulmuştur. Bu ilkeler helaller ve haramlardır.

Kim ne derse desin, insana fıtrattan gelen hususlar hayat rehberi olarak verilmiştir. Bu rehberde, hayatın sonsuz bir hareket içinde dönüştüğünü, insanın bu dönüşüm içinde önemli rol sahibi olduğu yazılıdır.

Sonsuz evren içinde hiç bir şey durağan, değişmez değildir.

Akıl sahiplerinin iradelerini insana hizmet yolunda kullanması beklenir.

Zira halka hizmet Hakk’a hizmettir, denilmiştir.

Mayıs ayını ortaladık. Dünya yemyeşil. Herşey hareket halinde. Su susuzlukları gideriyor. Böcekler, çiçeklerle çayırlar kıpır kıpır.

Arılar bal toplamak için çiçeklere ziyaret yapıyor. Güneş evrene neşe dağıtıyor. Bütün alem seçim için ayağa kalkmış.

İyi yürekli insanlar helaller için haramzadelere karşı baharın içinden geçiyor...