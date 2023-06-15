Maydonoz kadar, maydonoz suyunun da sağlığa birçok faydası vardır. En önemli faydalarından biri bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Bağışıklık sistemimiz güçlü olduğunda vücudumuz hastalıklara karşı da dirençli olur. Ayrıca içeriğindeki A, C ve K vitaminleri sayesinde kemik dokusunun gelişmesine ve korunmasına da yardımcı olur. Peki, maydonoz suyunun diğer faydaları nelerdir? Detaylar haberimizde...

Maydonoz Suyunun Faydaları

-Bağışıklığı güçlendirir.

-Üst solunum yolu hastalıkları ile mücadele eder.

-İçerisinde bulunan beta karotenle kişi kendini daha zinde hisseder.

Her isteyen obezite ameliyatı olabilir mi? Ameliyat sonrasında kaç kilo veriliyor? Tekrar kilo alma riski var mı? Her isteyen obezite ameliyatı olabilir mi? Ameliyat sonrasında kaç kilo veriliyor? Tekrar kilo alma riski var mı?

-Kansızlığa ve demir eksikliğine iyi gelir.

-Böbrek sağlığını korur. Böbrek taşı düşürmeye yardımcı olur.

-Kilo vermeye yardımcı olur.

-Kolon, cilt ve meme kanserini önlemeye yardımcı olur.

-Nefes darlığı ve astım hastalığına karşı faydalıdır.

-Sindirimi kolaylaştırır.

Gün İçinde Ne Kadar Maydonoz Suyu İçilmelidir?

Maydanoz suyu gün içinde 30-50 ml arası tüketilmelidir.

Maydonoz Suyunu Kimler İçmemeli?

Maydanoz suyundan hamileler, böbreklerinde ve midesinde problemi olanlar içmemelidir.

Kaynak: HABER MERKEZİ