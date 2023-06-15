Maydonoz kadar, maydonoz suyunun da sağlığa birçok faydası vardır. En önemli faydalarından biri bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Bağışıklık sistemimiz güçlü olduğunda vücudumuz hastalıklara karşı da dirençli olur. Ayrıca içeriğindeki A, C ve K vitaminleri sayesinde kemik dokusunun gelişmesine ve korunmasına da yardımcı olur. Peki, maydonoz suyunun diğer faydaları nelerdir? Detaylar haberimizde...
Maydonoz Suyunun Faydaları
-Bağışıklığı güçlendirir.
-Üst solunum yolu hastalıkları ile mücadele eder.
-İçerisinde bulunan beta karotenle kişi kendini daha zinde hisseder.
-Kansızlığa ve demir eksikliğine iyi gelir.
-Böbrek sağlığını korur. Böbrek taşı düşürmeye yardımcı olur.
-Kilo vermeye yardımcı olur.
-Kolon, cilt ve meme kanserini önlemeye yardımcı olur.
-Nefes darlığı ve astım hastalığına karşı faydalıdır.
-Sindirimi kolaylaştırır.
Gün İçinde Ne Kadar Maydonoz Suyu İçilmelidir?
Maydanoz suyu gün içinde 30-50 ml arası tüketilmelidir.
Maydonoz Suyunu Kimler İçmemeli?
Maydanoz suyundan hamileler, böbreklerinde ve midesinde problemi olanlar içmemelidir.Kaynak: HABER MERKEZİ