İnsanın vücudunun %60’ı sudan oluşur. Bu oranın %60’dan yüksek seviyeye çıkması vücudun fazla suyu atamadığı anlamına gelir.

Vücutta biriken fazla suya 'ödem' adı verilir. Vücudun ödem atamamasının nedenleri şunlardır:

-Egzersiz Yapmamak: Fonksiyonların yerine getirilebilmesi için en önemli besinlerden olduğu için vücut, suyu sürekli tutma eğilimdedir. Günlük egzersizler aksatıldığında ve masabaşı çalışıldığında vücut suyu tutabilir.

-Uzun Süre Ayakta Kalmak: Günün büyük bir kısmı ayakta geçirildiğinde vücutta yeterli kan dolaşımı sağlanmaz. Bu durum da vücudun ödem toplamasına sebep olabilir.

-Sıcak Hava: Artan hava sıcaklıkları sebebiyle vücut bazen, dokularda biriken suyu atamayabilir.

-Yüksek Sodyum: İşlenmiş gıdalar, özellikle içindeki koruyucu tuz sebebiyle ödem yapan yiyecekler arasında sayılabilir. Sıvı dengesini düzenlemeye yardımcı olan bir mineral olmasına karşın vücutta sodyum oranı yükseldiğinde ödem yaşanabilir.

-Fazla Miktarda Şeker ve Rafine Karbonhidrat: Çok fazla ilave şeker ve rafine karbonhidrat tüketmek, vücutta oluşan yüksek inflamasyonla birlikte ödeme sebep olabilir.

Maydonoz Suyu Hazırlanışı:

1 litre suyu kaynatıp ocaktan indirmeden 1 bağ maydanozun saplarını kaynayan suya ekleyin. Saplarla beraber 3-5 dk daha kaynatıp için. İsterseniz içerisine limon suyu da ekleyebilirsiniz. Bu çayı birkaç gün düzenli olarak içtiğinizde ödemden kurtulacaksınız.

YENİGÜN HABER MERKEZİ