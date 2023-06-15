Maydanoz kadar, maydanoz suyunun da sağlığa birçok faydası vardır. En önemli faydalarından biri bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Bağışıklık sistemimiz güçlü olduğunda vücudumuz hastalıklara karşı da dirençli olur. Ayrıca içeriğindeki A, C ve K vitaminleri sayesinde kemik dokusunun gelişmesine ve korunmasına da yardımcı olur. Peki, maydanoz suyunun diğer faydaları nelerdir? Detaylar haberimizde...

Maydanoz Suyunun Faydaları

-Bağışıklığı güçlendirir.

-Üst solunum yolu hastalıkları ile mücadele eder.

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-İçerisinde bulunan beta karotenle kişi kendini daha zinde hisseder.

-Kansızlığa ve demir eksikliğine iyi gelir.

-Böbrek sağlığını korur. Böbrek taşı düşürmeye yardımcı olur.

-Kilo vermeye yardımcı olur.

-Kolon, cilt ve meme kanserini önlemeye yardımcı olur.

-Nefes darlığı ve astım hastalığına karşı faydalıdır.

-Sindirimi kolaylaştırır.

Gün İçinde Ne Kadar Maydanoz Suyu İçilmelidir?

Maydanoz suyu gün içinde 30-50 ml arası tüketilmelidir.

Maydanoz Suyunu Kimler İçmemeli?

Maydanoz suyundan hamileler, böbreklerinde ve midesinde problemi olanlar içmemelidir.

Kaynak: HABER MERKEZİ