Odağına travmatik deneyimlere maruz kalmış ve ruh sağlığı hizmetlerine erişimi kısıtlı çocukları alan Maya Vakfı, yaşam kalitesi yüksek şehirler oluşturmayı hedefleyen Marmara Belediyeler Birliği için psikososyal temelli bir eğitim düzenliyor. 20-21 Haziran 2023 tarihlerinde verilecek Giriş Düzey Kapasite Geliştirme eğitimi online olarak belediye üyeleriyle buluşacak.

Maya Vakfı gönüllü Klinik Psikoloğu Atakan Topçu’nun üstlendiği bu eğitim, travma farkındalığını ve travma odaklı yaklaşımı artırma amaçlarıyla olumsuz etkileri en aza indirmek için gerekli olan temel ilk yardım ve psikososyal destek hizmetleri başlıklarından oluşuyor.

Çeşitli etkilerden dolayı travma yaşamış 5-24 yaş arasındaki bireylere psikososyal destek sağlayan Maya Vakfı, yaşam kalitesi yüksek şehirler oluşturmayı hedefleyen Marmara Belediyeler Birliği üyelerine yönelik psikososyal destek eğitimi düzenliyor. Maya Vakfı gönüllü Klinik Psikoloğu Atakan Topçu’nun anlatıcısı olduğu Giriş Düzey Kapasite Geliştirme eğitimi göç, savaş, şiddet gibi travmatik yaşantı deneyimleri olan birey, grup ve topluluklara sosyal uyum desteği hizmetleri sunan Marmara Belediyeler Birliği üyeleri için hazırlandı. 20-21 Haziran tarihinde 10.30 – 17.00 saatleri arasında yaklaşık tüm gün sürecek online eğitim, psikolojik ilk yardım çalışmalarından ikincil travmalara kadar birçok konuda kapasite geliştirmeye yönelik giriş düzey bilgiler içeriyor.

Toplumsal Uyum Eşittir Sağlıklı Bireyler

Toplumsal uyumun sağlanması adına içinde bulunulan topluma ait hissetmek, daha mutlu ve başarılı bir yaşama dolayısıyla da sağlıklı bireylerin gelişmesine olanak sağlıyor. Afet, göç, savaş gibi durumların yaşandığı yerlerde uyum ve aidiyetin sağlanması güç olduğu için bireyler çeşitli travmatik etkilere maruz kalıyor. Kurulduğu yıldan beri topluluklar için ortak fayda sağlamayı hedefleyen Marmara Belediyeler Birliği, travmatik yaşantı deneyimleri olan gruplara, evrensel insan hakları çerçevesinde göç ve sosyal uyum, afet yönetimi ve yerel kalkınmaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Odağı, çeşitli etkilerle travmaya maruz kalmış 5-24 yaş arası bireylere psikososyal destek vermek olan Maya Vakfı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek şehirler oluşturmayı hedef edinen Marmara Belediyeler Birliği üyeleri için bir eğitim düzenliyor. Maya Vakfı gönüllüsü Klinik Psikolog Atakan Topçu tarafından gerçekleştirilecek Giriş Düzey Kapasite Geliştirme eğitiminin 7 ana başlığı şu şekilde:

1. Travma, Afet ve Acil Durum

2. Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Çalışmaları

3. Psikolojik İlk Yardım

4. Travmatik Yaşantılar Sonrası Bireysel Tepkiler

5. Kayıp ve Yas

6. Görüşmenin Temel İlkeleri

7. İkincil Travma ve Öz Bakım

20-21 Haziran 2023 tarihinde 10.30 – 17.00 saatleri arasında online olarak gerçekleşecek bu eğitim, üyelerin travma odaklı çalışma kapasitelerini geliştirmeyi ve bu konudaki farkındalığı artırmayı hedefliyor.