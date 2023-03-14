2014'te Verstappen Scuderia Toro Rosso takımıyla anlaşmıştır. İlk defa 17 yaşındayken antrenman seansına katılmıştır. 2015 sezonunda Carlos Sainz Jr. ile beraber yarışmışlardır. Formula 1 tarihinde start alan en genç isim olmuştur. 2016'da Red Bull Racing'e geçmiştir. Yarış numarası olarak 33'ü seçmiştir.
2018 sezonunu takviminde yer alan 21 yarışta da yer alan Verstappen 2 yarışta birinci olmuştur. 21 yarışın 10'unda podyumda yer alıp, 3 yarışta finişi görememiştir. Sezonu 249 puanla 4. sırada tamamlamıştır.
Max Emilian Verstappen (d. 30 Eylül 1997, Hasselt, Belçika), Belçikalı-Hollandalı Formula 1 pilotudur. Babası Jos Verstappen de eski bir Formula 1 pilotu olan Max Verstappen sezon içinde geçtiği Red Bull Racing kokpitinde katıldığı ilk yarış olan 2016 İspanya Grand Prix'ini kazanarak kariyerinin ilk yarış galibiyetini kazanırken Formula 1 tarihinin yarış kazanan en genç pilot rekorunu da egale etmiştir. 2021 Abu Dabi Grand Prix zaferiyle kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazanmıştır.
|Ülke
|Hollanda
|Doğum tarihi
|30 Eylül 1997 (25 yaşında)
|Doğum yeri
|Hasselt, Belçika
|Takım
|Red Bull Racing-RBPT
|Formula 1 Dünya Şampiyonası kariyeri
|Katıldığı Yarış
|167 (164 başlama)
|Yarış dışı
|31
|Şampiyonlukları
|2 (2021, 2022)
|Yarış Birincilikleri
|36
|Podyum
|78
|Pol pozisyonu
|21
|Kariyer Puanı
|2.012
|En hızlı tur
|21
|Toplam tur
|8.604
|Lider tur
|1.855
|Toplam km
|43.282
|Lider km
|9.183
|İlkler ve sonlar
|İlk yarış
|2015 Avustralya Grand Prix
|İlk birincilik
|2016 İspanya Grand Prix
|Son birincilik
|2023 Bahreyn Grand Prix
|Son yarış
|2023 Bahreyn Grand Prix
|2023 puanı
|25
|2023 pozisyonu
|1