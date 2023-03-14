2014'te Verstappen Scuderia Toro Rosso takımıyla anlaşmıştır. İlk defa 17 yaşındayken antrenman seansına katılmıştır. 2015 sezonunda Carlos Sainz Jr. ile beraber yarışmışlardır. Formula 1 tarihinde start alan en genç isim olmuştur. 2016'da Red Bull Racing'e geçmiştir. Yarış numarası olarak 33'ü seçmiştir.

2018 sezonunu takviminde yer alan 21 yarışta da yer alan Verstappen 2 yarışta birinci olmuştur. 21 yarışın 10'unda podyumda yer alıp, 3 yarışta finişi görememiştir. Sezonu 249 puanla 4. sırada tamamlamıştır.

Max Emilian Verstappen (d. 30 Eylül 1997, Hasselt, Belçika), Belçikalı-Hollandalı Formula 1 pilotudur. Babası Jos Verstappen de eski bir Formula 1 pilotu olan Max Verstappen sezon içinde geçtiği Red Bull Racing kokpitinde katıldığı ilk yarış olan 2016 İspanya Grand Prix'ini kazanarak kariyerinin ilk yarış galibiyetini kazanırken Formula 1 tarihinin yarış kazanan en genç pilot rekorunu da egale etmiştir. 2021 Abu Dabi Grand Prix zaferiyle kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazanmıştır.

Ülke  Hollanda
Doğum tarihi 30 Eylül 1997 (25 yaşında)
Doğum yeri Hasselt, Belçika
Takım Red Bull Racing-RBPT
Formula 1 Dünya Şampiyonası kariyeri
Katıldığı Yarış 167 (164 başlama)
Yarış dışı 31
Şampiyonlukları 2 (2021, 2022)
Yarış Birincilikleri 36
Podyum 78
Pol pozisyonu 21
Kariyer Puanı 2.012
En hızlı tur 21
Toplam tur 8.604
Lider tur 1.855
Toplam km 43.282
Lider km 9.183
İlkler ve sonlar
İlk yarış 2015 Avustralya Grand Prix
İlk birincilik 2016 İspanya Grand Prix
Son birincilik 2023 Bahreyn Grand Prix
Son yarış 2023 Bahreyn Grand Prix
2023 puanı 25
2023 pozisyonu 1