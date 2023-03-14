2014'te Verstappen Scuderia Toro Rosso takımıyla anlaşmıştır. İlk defa 17 yaşındayken antrenman seansına katılmıştır. 2015 sezonunda Carlos Sainz Jr. ile beraber yarışmışlardır. Formula 1 tarihinde start alan en genç isim olmuştur. 2016'da Red Bull Racing'e geçmiştir. Yarış numarası olarak 33'ü seçmiştir.

2018 sezonunu takviminde yer alan 21 yarışta da yer alan Verstappen 2 yarışta birinci olmuştur. 21 yarışın 10'unda podyumda yer alıp, 3 yarışta finişi görememiştir. Sezonu 249 puanla 4. sırada tamamlamıştır.

Max Emilian Verstappen (d. 30 Eylül 1997, Hasselt, Belçika), Belçikalı-Hollandalı Formula 1 pilotudur. Babası Jos Verstappen de eski bir Formula 1 pilotu olan Max Verstappen sezon içinde geçtiği Red Bull Racing kokpitinde katıldığı ilk yarış olan 2016 İspanya Grand Prix'ini kazanarak kariyerinin ilk yarış galibiyetini kazanırken Formula 1 tarihinin yarış kazanan en genç pilot rekorunu da egale etmiştir. 2021 Abu Dabi Grand Prix zaferiyle kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazanmıştır.