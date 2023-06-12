Maviye Sürgün konusu ne diye çok merak ediliyor. Dizide Ali ve eşi Ayda'nın hikayesi ilk bölümde yürekleri burkacak. Ali ile Defne'nin tanışması nasıl olacak diye de çok merak ediliyor. Bir de Ozan, Defne ile tanışıklığı ssebebiyle dizideki ilginç karakterlerden birisi olarak hikayeye nasıl bağlanacak çok merak ediliyor. Maviye Sürgün gerçek bir hikaye mi? Show Tv'nin yeni dizisi Maviye Sürgün konusu ne? Peki Maviye Sürgün hangi kitaptan uyarlandı? Maviye Sürgün uyarlama mı? Hüzünlü ve gizemli hikayesi ile Maviye Sürgün konusuna kısaca göz atalım:

Maviye Sürgün Konusu ve Hikayesi

Dizide başrol oyuncumuz Seray Kaya (Elif), mutlu bir evliliği ve harika kariyeri ile düş gibi bir hayat yaşarken karşımıza çıkıyor. Ta ki kocasının kaza yaptığı haberini alana kadar. Eşinin kendisini aldattığını öğrenince yıkılan Elif'in yolu Berk Oktay (Fırat Soykök) ile kesişince yeni bir hikaye yazılmaya başlanıyor. Kısaca dizinin konusuna ve hikayesine göz atalım:

Maviye Sürgün konusu ne?

Başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), bir soruşturmanın ardından geçici olarak açığa alınırken, karısının talihsiz ve ölümcül bir hastalığa yakalandığı haberiyle eşini ve çocuklarını da beraberinde getirir; Çamlıkıyı'nda butik otel işleten üvey babası Salih (Hakan Salinmış) ile birlikte yaşamaktadır. Ayda'nın eve taşındıktan kısa bir süre sonra ölümüyle bütün aile yıkılır.

Acı henüz çok tazeyken, bir gece denize açılmakta olan Ali, ufukta sürüklenen bir gemi görür ve fırtınaya rağmen gemideki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne'dir (Damla Sönmez). Ali, geçirdiği bir kaza sonucu geçici hafıza kaybı yaşayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi "Tanrı misafiri" olarak otele getirir. Anılarını parça parça geri kazanan Defne tam bir dolandırıcıdır. Geçmişinde geride bıraktığını düşündüğü Ozan (Serkan Altunorak) ile bir anda karşı karşıya gelen Defne'nin kendine bir çıkış yolu bulmaktan başka çaresi yoktur

. Sadece kıyıya vuran dalgaların sesinin duyulduğu Çamlıkıyı'nda; Ali, Defne ve Ozan üçgeninde; Geri dönülemez hareketli günler ve tutkulu aşklar yaşamak, aile sırlarını ve herkesi alıp götürecek bağlantıları yaymak artık kaçınılmaz.

Maviye Sürgün gerçek bir hikaye mi?

Maviye Sürgün dizisinin gerçek bir hikaye olup olmadığına dair detaylı bir bilgi bulunmuyor.

Maviye Sürgün hangi diziden uyarlandı?

Barış Erdoğan, İlker Arslan ve Murat Dişli tarafından yazılan senaryo, herhangi bir kitaptan ya da diziden alınmış gibi görünmüyor. Show Tv tarafından bu dizinin uyarlama olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.

Maviye Sürgün hangi kitaptan uyarlandı?

Dizinin hangi kitaptan uyarlandığını henüz bilmiyoruz.

Maviye Sürgün uyarlama mı?

Show Tv'nin yeni dizisi Maviye Sürgün senaryosu hakkında şimdilik resmi bir bilgi verilmedi. Barış Erdoğan, İlker Arslan ve Murat Dişli tarafından yazılan senaryo, şimdilik uyarlama gibi görünmüyor.

Maviye Sürgün Oyuncuları

Show Tv ekranlarında yeni bir dizi başlıyor. Haliyle Maviye Sürgün oyuncuları resimli listesi de çok merak ediliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ