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Maviye Sürgün Aykut kimdir? Serhat'ın oğlu Aykut kim?

Maviye Sürgün dizisinin karakterlerinden birisi olan Aykut rolünde Dinç Daymen'i izleyeceğiz. Dinç Daymen, Maviye Sürgün Aykut rolünü oynuyor. Serhat'ın oğlu Aykut olarak göreceğimiz Dinç Daymen, babasıyla hep karşı karşıya gelen asi bir evlat rolünde...

Maviye Sürgün Aykut Karakteri kimdir?

Show Tv'nin yeni yaz dizisi Maviye Sürgün karakterleri arasında Aykut çok merak ediliyor. Sezonun yeni dizileri arasına katılacak olan Maviye Sürgün Aykut rolünde Dinç Daymen karşımıza çıkacak.

Dinç Daymen kaç yaşında?

23 Mayıs 1997 doğumlu olan Dinç Daymen 26 yaşında. Oyuncu Dinç Daymen 1997 yılında İstanbul’da doğdu.

Dinç Daymen nereli

Genç oyuncu Dinç Daymen İstanbul'da doğdu. Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirmiştir.

Dinç Daymen hangi dizilerde oynadı?

Yakışıklı oyuncu Baş Belası dizisinde ilk defa kamera karşısına geçti. Özel Ders filminde ise Tibet rolünü canladırdı. Üçüncü projesi ise Maviye sürgün dizisi olacak.

Maviye Sürgün (Aykut, Dizi 2023)

Özel Ders (Tibet, Sinema Filmi 2022)

Baş Belası (Dizi 2021)

Dinç Daymen sosyal medya hesapları

İnstagram : @dincdaymen

Kaynak: HABER MERKEZİ