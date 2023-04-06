Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı için yürütülen MİLGEM Projesi’nin devamı niteliğindeki İSTİF Sınıfı Fırkateynler kapsamında üç yeni fırkateynin yapımı için Ankara’da sözleşme imza töreni düzenlendi. SSB’de gerçekleşen imza törenine SSB Başkanı İsmail Demir’in yanı sıra STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Sedef Tersanesi İcra Kurulu Başkanı ve TAİS Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan, Anadolu Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Süalp Ömer ÜRKMEZ, Sefine Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Demir Koloğlu ile savunma sektörü temsilcileri katıldı.

36 AYDA 3 FIRKATEYN

STM - TAİS iş ortaklığında yürütülecek projede, Anadolu, Sedef, ve Sefine tersanelerinin her birinin eş zamanlı olarak bir adet İ sınıfı fırkateyni 36 ayda inşa etmesi planlanıyor. Tüm sensör ve silah sistemi millî olarak geliştirilen İSTİF Sınıfı Fırkateynler millî hava savunma kabiliyetleri ile de donatılacak. İlaveten Baş Top, Helikopter Yakalama Sistemi ve Ana Tahrik Sisteminin muhtelif bileşenleri gibi birçok alanda da millîleştirme faaliyetleri sürdürülecek.

SAVUNMA SİSTEMİ GÖKDENİZ YER ALACAK

Yakın hava savunma sistemi Gökdeniz, üç boyutlu arama radarı Cenk-S, atış kontrol radarı Akrep, aydınlatma radarı, torpido kovanı, Milli Dikey Atım Sistemi MİDLAS, Hisar-D gibi milli çözümler, üç gemide de yer alacak. Böylelikle gemilerde yer alacak sistem ve alt sistemlerdeki yerlilik oranı da artmış olacak. SSB Başkanı İsmail Demir, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

MAVİ VATAN'IN YILMAZ BEKÇİLERİ

“Dünya ve içinde bulunduğumuz bölgenin siyasi ve iktisadi olarak büyük çalkantılardan geçmekte olduğu, komşularımızın birçoğunda yaşanan istikrarsızlıkların ülkemizi de etkiler boyutlara ulaştığı, Ege ve Doğu Akdeniz’de haklı mücadelemizi sürdürdüğümüz bir dönemdeyiz. Böylesine çalkantılı bir dönemde, Mavi Vatanın yılmaz bekçileri olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaç duyduğu platformları en yeni teknolojilerle donatılmış olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerimize sağlama görevini yerine getirmek amacıyla çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz.

DIŞA BAĞIMLI KALAMAYIZ

Ülkemize karşı uygulanan ambargo ve benzeri kısıtlamalar göstermektedir ki, bu görev yerine getirilirken yurtdışına bağımlı kalamayız. Başkanlığımızca deniz platformlarına yönelik yürütülen Projeler ile yerli ve milli imkân ve kabiliyetler ile inşa edilmiş olan çok sayıda platform denizlerimizde hizmet vermeye ve bayrağımızı dalgalandırmaya devam etmektedir. Hâlihazırda Dünya’da bir savaş gemisinin milli olarak tasarım, inşa, donatım ve idamesini gerçekleştirebilen sayılı ülkeler arasında bulunuyoruz. Bu başarıya birlikte paylaştığımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza, askeri ve özel tersanelerimize, ana yüklenici, alt yüklenici firmalarımıza ve KOBİ’lerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu yıl içinde hizmete alacağımız ANADOLU, İSTANBUL, DERYA gemileri, PİRİ REİS denizaltımız, yeni kabiliyetlere sahip insansız deniz araçlarımızla Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın etkinliğini önemli ölçüde artıracağına inancım sonsuzdur.”