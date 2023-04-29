Ünlü Şarkıcı İrem Derici, Twitter'ın CEO'su Elon Musk'ın mavi tik aboneliğine için istenilen 1 yıllık ödemeyi yaptı. Twitter yıllık 2 bin TL ödeme yapan İrem Derici, mavi tikinin gelmediğini görünce Elon Musk'a kendi hesabından seslenerek "Kız dünya para verdim nerede mavi tıkım b.k yiyen" ifadelerini kullandı.