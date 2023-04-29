Ünlü Şarkıcı İrem Derici, Twitter'ın CEO'su Elon Musk'ın mavi tik aboneliğine için istenilen 1 yıllık ödemeyi yaptı. Twitter yıllık 2 bin TL ödeme yapan İrem Derici, mavi tikinin gelmediğini görünce Elon Musk'a kendi hesabından seslenerek "Kız dünya para verdim nerede mavi tıkım b.k yiyen" ifadelerini kullandı.
Atakan Işıktutan'a seslenen İrem Derici " Döv Bunları Aşkım"
Mavi tiki'nin peşine bırakmayan Derici, sevgilisi Atakan Işıktutan'dan yardım isteyerek, "Aşkım bunlar mavi tikimi aldı, vermiyor. Dövsene" sözleriyle dikkat çekti.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi