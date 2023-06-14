Show TV'nin yeni dizisi Maviye Sürgün izleyici tarafından beğeniyle izlendi. Gerek oyuncu kadrosu, gerekse konusu ile dikkat çeken Maviye Sürgün dizisinin hikayesi gerçek hayattan uyarlama mı, değil mi merak konusu oldu? Peki, Maviye Sürgün hikayesi gerçek mi? Dizi gerçek hayattan uyarlama mı? İşte ayrıntılar...

Maviye Sürgün Hikayesi Gerçek Mi?

Maviye Sürgün dizisi, Intermedya ve NBCU'ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk projesi olarak çekilmektedir. Bu bağlamda, dizinin hikayesinin uyarlama olmadığı düşünülüyor.

Maviye Sürgün Oyuncu Kadrosu

Nezaket Coşkun'un yönetmenliğini yaptığı dizide; Caner Cindoruk (Ali Tarhun), Damla Sönmez (Defne Boz), Serkan Altunorak (Ozan Adar), Bülent Şakrak (Hasan Yel), Ayça Erturan (Zehra Uncu), Ruhi Sarı (Serhat), Hakan Salınmış (Salih), Gökşen Ateş (Deniz Gencer Yakut), Mina Koyuncular (Azra tarhun), Yaman Arslan (Arda Tarhun), Dinç Daymen (Aykut) ve Gürberk Polat (Murat) gibi birbirinden yetenekli oyuncular yer alıyor.

Maviye Sürgün Konusu

Eşi Ayda'nın vefatıyla derin bir üzüntü duyan başarılı SAT Komandosu Ali ile (Caner Cindoruk) yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan ve aslında dolandırıcı olan Defne'nin (Damla Sönmez) hikayesini konu alıyor. Defne ise, geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelecek ve kendi için bir çıkış yolu aramaktan başka bir seçeneği kalmayacaktır.