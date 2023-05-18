Mate Çayının Faydaları

-Mate çayının depresyonu önleyici özelliği bulunmaktadır.

-Vücuda canlılık katar ve enerji verir.

-Cildi canlandırır.

-Hücrelerinizi yenileyerek cildinizin tazelenmesini sağlar. Aynı zamanda kanser hücrelerini yavaşlatır.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Yaşlanma bulgularını yavaşlatır ve kanı detoksifiye eder.

-Uyku problemi çeken bireylerin, uyku düzenlerini sağlamasına yardımcı olur.

- Arterlerin sertleşmesinin önlenmesine yardımcı olur, kalp krizi veya inmeye neden olabilecek kan pıhtılarını önler.

-İdrar söktürücü özelliği vardır. Kimler Mate Çayını İçmemeli?

Hamile ve emziren kadınların tüketmemesi ya da doktor kontrolünde tüketmesi gerekir. Ayrıca, düzenli bir şekilde ilaç kullanmak zorunda olan kişilerinde tüketmesi önerilmez.

Mate Çayı Nasıl Hazırlanır?

Mate çayını hazırlamak için, 1 fincan suya 1 tutam kuru mate ekleyebilirsiniz. Kaynamış su içerisine attığınız mate çayını birkaç dakika beklettikten sonra kuru mate çaylarının açıldığını görebilirsiniz.

Çayınız demlendikten sonra içerisine limon ya da çubuk tarçın da ekleyerek tüketebilirsiniz. Mate çayını gün içerisinde en fazla 3 bardak tüketmeye özen göstermelisiniz.

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