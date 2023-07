TV8'de izleyiciyle buluşan 'MasterChef Türkiye All Star' programında, jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna yer aldı. Yeni bölümde, 2022 sezonunun yarışmacıları, ana kadroya girmek için büyük bir mücadele sergiledi. Her hafta farklı bir konuk jürinin ağırlanacağı MasterChef All Star'da, bu haftanın konuk şefi Osman Sezener olarak belirlendi.

MasterChef All Star ana kadrosuna giren 16 kişi belli oldu

MasterChef programının ana kadrosu, Güzide Mertcan, Suna Aydın, Eda Karabulut, Batuhan Bayır, Rıfat Yurttaş, Sefa Okyay Kılıç, Tanya Kilitkayalı, Esra Tokelli, Eray Aksungur, Berker Başmanav, Sergen Özen, Burcu Önal, Tahsin Küçük, Dilara Başaran ve Mert Yılmaz'dan oluşuyor.

Yarışmacılarımız çok hırslı

Mehmet Şef, yarışmacılarla yaptığı başlangıç konuşmasında şu sözleri dile getirdi:

"Hepinizi MasterChef Türkiye All Star'a hoş geldiniz diyerek karşılamaktan mutluluk duyuyorum. Bu yarışmada gerçekten müthiş bir rekabetin içindeyiz. Yarışmacılarımızın hırsı ve enerjisi burada da hissediliyor. MasterChef Türkiye All Star'da hepinize başarılar diliyoruz. Bugün ise ülkemizin en saygın şeflerinden birini ağırlayacağız. Kendisi doğal yaşam ve mutfak anlayışıyla bir örnek oluşturdu. Restoranıyla kendi adını taşıyan bir marka yarattı. Genç, dinamik ve vizyon sahibi bir şefimiz. Türkiye'de özellikle kendi bölgesinin ürünlerini kullanarak dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırlayan bir şef. Söz konusu Urla olduğunda akla kim geliyor dersiniz? İşte Osman Sezener, kendisini davet ediyoruz."

"Sürpriz yarışmacılar var"

''Osman Şef bir hafta boyunca bizimle birlikte jürilik yapacak. Kendisinden olabildiğince faydalanmaya bakın. Sebebi şu, All Star’dayız. Ve bu All Star’a girerken bir taraftan da sizin için iyi bir hazırlık olacak. Sürpriz yarışmacılar var. MasterChef’ten ayrılan genç arkadaşlarımız gerçekten üstlerde yarışan arkadaşlarımızı çok zorladılar. Kıran kırana bir mücadele oldu. Çoğu kendini çok geliştirmiş ve All Star’a hazır gelmiş. Bu yüzden bu sene bayağı zor geçecek gibi. Artık bu kadronun yanına çıkacak son beş yarışmacımızı arıyoruz. Onlarda biliyorlar ki gerçekten çok zorlandılar, çok mücadele ettiler. Konseptimizi ürünler anlamında biraz zorlaştırdık. Sizi de zor bir hafta bekliyor. Artık bu haftanın sonunda buradan alacağımız beş yarışmacımız ile birlikte MasterChef Türkiye All Star’ın ana kadrosu tamamlanmış olacak.''

Aracı Takla Atmıştı

Yağız Özçelik, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kullandığı otomobil bariyerlere çarpmış ve araç büyük hasar görmüştü. Yaşanan kazada yaralanan Özçelik, olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hızla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.