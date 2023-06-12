Faruk Batuhan Öner, 1986 yılında İstanbul'da doğdu. Yemek yapma tutkusu çok küçük yaşlarda başladı ve yedi yaşında ilk yenilebilir yemeklerini yapmaya başladı. Bu tutkusu onu İstanbul ve Ege Üniversitesi'nde Su Ürünleri Mühendisliği bölümüne yönlendirdi. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, profesyonel mutfak hayatına adım atmak için özel bir aşçılık okuluna girdi.

Kendini sürekli geliştiren ve deneyimlerine yeni tecrübeler eklemeyi seven Batuhan Öner, oteller ve restoranlar gibi çeşitli mekanlarda çalıştı. Son olarak, bir fast-food zincirinde marka şefi olarak görev yaptı. Mutfakta geçirdiği zamanın yanı sıra, Faruk Batuhan Öner şimdilerde bir yemek dergisinde yazarlık yapıyor ve deneyimlerini, bilgisini ve lezzetli tariflerini okuyucularla paylaşıyor. Özellikle Osmanlı ve Uzak Doğu Mutfağı'na olan ilgisiyle bilinen Batuhan, bu mutfağın lezzetlerini ve tekniklerini mükemmel bir şekilde birleştiriyor.

MasterChef 2023, Faruk Batuhan Öner gibi yetenekli ve tutkulu yarışmacılarıyla daha da renkli ve heyecanlı bir hale geliyor. Yeni sezon bölümlerinde onun ve diğer yarışmacıların sergileyeceği yetenekleri ve yaratıcılığı görmek için sabırsızlanıyoruz. Herkesin merakla beklediği bu lezzet dolu yarışmayı kaçırmayın!