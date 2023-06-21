MasterChef Türkiye yarışmasında "Şırdancı Mehmet" olarak tanınan Mehmet Sur, THY'ye ait bir uçakta yaşadığı VIP yemek menüsü hayal kırıklığıyla sosyal medyada konuşulan bir duruma sebep oldu.

TREND TOPİC OLDU

Mehmet Sur, beğenmediği yemekleri protesto etmek adına göğsünden çıkardığı şırdanı yiyerek ilginç bir harekete imza attı ve bu anı kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Olay kısa sürede Twitter'da Trend Topic oldu ve Mehmet Sur'a tepkiler ardı ardına yağdı.

Mehmet Sur, son olarak MasterChef All Star yarışmasında ana kadro için büyük bir mücadele vermişti. Kendi tarzıyla ve lezzetli şırdanlarıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarmıştı.