Uğur Kardaş, 1996 doğumlu ve 27 yaşındadır. Eğitim hayatına Çanakkale'de başlayan Uğur, sonrasında Akdeniz Üniversitesi'ne kaydolarak eğitimine devam etmiştir. MasterChef deneyiminden önce Çanakkale'de 'Uğur Chef'in Mutfağı' adı altında bir mekan açmıştır.

Yemek sektöründe çalışmalarını sürdüren Uğur Kardaş, Türk ve yabancı ülkelerin mutfağına olan ilgisiyle dikkat çekmektedir. Lezzetleriyle izleyicileri etkilemeyi hedefleyen Uğur, MasterChef All Star 2023'de tekrar mutfakta boy göstererek büyük bir rekabete girecek.

Uğur Kardaş'ın mutfak yeteneklerinin yanı sıra bir diğer tutkusu da motosikletlerdir. 2022 yılında evlenen Uğur, hayatında hem mutfakta hem de özel yaşamında yeni başlangıçlara adım atmıştır.

MasterChef All Star 2023 sezonunda Uğur Kardaş'ın nasıl bir performans sergileyeceği ve hangi lezzetlerle izleyicileri etkileyeceği merakla beklenmektedir. Uğur'un enerjisi ve tecrübesiyle mutfakta büyük bir iddia ortaya koyması beklenmektedir.