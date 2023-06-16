MasterChef Türkiye Yeni Şef Yılmaz Öztürk kimdir? 2023 MasterChef Türkiye şefleri kimler? Masterchef 2023 yeni şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında? Acaba Masterchef yeni şef kim? 2023 Masterchef Yılmaz Öztürk nereli, ne iş yapıyor?

MasterChef Türkiye Yeni Şef Yılmaz Öztürk kimdir?

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye jürisinde yeni bir isim var. Masterchef 2023 yeni şef Yılmaz Öztürk jüride yerini alıyor. Peki 2023 Masterchef Yılmaz Öztürk nereli, ne iş yapıyor? Bu sene Masterchef jüriye yeni katılan şef kimdir, kısaca bakalım:

Masterchef 2023 yeni şef Yılmaz Öztürk şef

2023 yılında MasterChef Türkiye, 7. sezonunun ilk bölümü ile karşınızda. Somer Şef'in yerine Yılmaz Şef geldi. Peki Yılmaz şef kimdir? Masterchef 2023 yeni şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye Yeni Şef Yılmaz kimdir?

Yılmaz şef, yani Yılmaz Öztürk Ankara'da 1998 yılında iş hayatına başladı. 1999 ve 2007 yılları arasında popüler pek çok işletmenin mutfaklarında çalıştı. 2004 yılında Genç Aşçılar Yarışması’nda Gümüş Madalya ödülünü aldı.

Yılmaz Öztürk Şefin kariyerinde hangi mutfaklar var?

2007–2010 yılları arasında Kayra Wine Academy ve Nars Ilıca’da görev yapan Yılmaz Öztürk 2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yaptı. Sonrasında ise İstanbul’a döndü. Mürver Restaurant’ın şefi oldu. Ünlü şef Yılmaz Öztürk evli ve bir çocuk sahibidir.

MasterChef Türkiye şefleri

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Yılmaz Öztürk bu sene Masterchef şefleri olarak karşımıza çıkacaklar.

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Kaynak: HABER MERKEZİ