MasterChef Türkiye All Star, önceki akşam TV8 ekranlarında izleyicilerle buluştu. Bu sezon jüri kadrosunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve konuk jüri olarak Yılmaz Öztürk yer alıyor. İddialı yarışmacılar, ilk bölümde ana kadroya girebilmek ve yarışmada kalmak için yeteneklerini göstermek için ellerinden gelenin en iyisini yaptı.

Mustafa Yemeğini Sunamadı

MasterChef Türkiye All Star'ın ilk etabında ünlü şefler, iddialı yarışmacılardan "Clam Chowder Çorbası" yapmalarını istedi. Yarışmacılar, verilen süre içerisinde hem çorbayı hem de yanında servis edilecek ekmekleri hazırlamak için yoğun bir şekilde çalıştılar. Ancak kadroya girebilmek için mücadele eden Mustafa, diğer yarışmacılardan ürün aldığı gerekçesiyle dışarıya çıkartıldı.

İkinci Tura Kalan 6 Kişi: All Star'a Yakışır Bir Yemek

Kıvanç, Eda, F. Batuhan, Suna, Güzide ve Batuhan, şeflerin yapmış olduğu tadım sonrasında ikinci tura kalan 6 isim oldu. Yarışmacılardan, havuç ve tarçın kullanarak yaratıcı bir tuzlu tabak hazırlamaları istendi. Yaratıcılık oyununu açıklayan Mehmet Yalçınkaya, "Havuç ve tarçını tatlı için değil, tuzlu bir yemek için kullanacaksınız. Tatlı yapmanız gerekmeyecek. Bu malzemelerle istediğiniz tarifi yapabilirsiniz. Marketten alışveriş yapmak için üç dakikanız olacak. All Star seviyesine yakışır bir yaratıcı tabak bekliyoruz" dedi.

Ana Kadroya Güzide Girdi

Yaratıcılık tabakları değerlendirildikten sonra, Suna ve Güzide finale kalan son iki yarışmacı oldu. MasterChef All Star'da ana kadroya ilk geçiş yapan yarışmacı ise Güzide Mertcan oldu. Mutluluğunu paylaşan Güzide, "Çok teşekkür ederim. Rakiplerim çok güçlü ama ben onlardan önce finale çıktım. Şimdi onların ne yapabileceğini yukarıdan izleyeceğim. İsmimi altın harflerle yazdırdım. Birinci olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.