TV8'in severek izlenen yarışması MasterChef Türkiye, Survivor'ın final yapmasının ardından TV8'de izleyici ile buluşacak. Bu sezon MasterChef Türkiye All Star olarak ekranlara gelecek olan yarışma ne zaman başlayacak? 2023 MasterChef yarışmacıları kimler? Tüm bilgiler haberimizde...

MasterChef Türkiye All Star Ne Zaman Başlayacak?

MasterChef Türkiye All Star, 14 Haziran Çarşamba akşamı başlayacak.

2023 MasterChef Türkiye All Star Yarışmacıları Kimler?

2023 Master Chef Türkiye All Star kadrosunda; Barbaros Yoloğlu, Araz Aknam, Hasan Biltekin, Kerem Giritlioğlu, Cemre Uyanık, Alican Sabunsoy, Serhat Doğramacı, Uğur Kardaş, Hakan Kanık, Mehmet Sur, Güzide Mertcan, Batuhan Bayır, Kıvanç Ermiş, Suna Aydın, Mustafa Aydın, Faruk Batuhan Öner, Bahri Papila, Orhan Eren, Onur Dursun, Eray Aksungur, Sefa Okyay Kılıç, Ebru Has, Ayyüce Kamit, Esra Tokelli, Berker Başmanav, Duygu Acarsoy, Celal Sarıgül, Arem Yüce, Gülşah Suna, Eren Kaşıkçı,Tahsin Küçük, Sergen Özen, Dilara Başran, Görkem Demiral, Pelin Zaman, Azize Polat, Rabia Nur Çamurlu, Milhan Erdem, Mert Ateş Durukan, Hamza Mercimek, Tunahan Ak, İbrahim Cingözler, Fatma PolatMetin Yavuz, Kıvanç Karadeniz, Ayaz Geçer, Tolga Şener, Yağız Özçelik, Büşra Zambak, Fatma Nur Uçar, Barış Demir, Burak Revanbahş, Serpilay Salkım, Tayfun Genç, Çağatay Akgül, Şule Yaman, Kaan Noyanalpan, Dilan Karataş, Gamze Tosun, Eda Karabulut gibi önceki sezonlarda yarışan isimler yer alıyor.

Önceki Sezonların MasterChef Türkiye Şampiyonları Kimler?

2018 MasterChef Türkiye şampiyonu: Uğur Kardaş

2019 MasterChef Türkiye şampiyonu: Cemre Uyanık

2020 MasterChef Türkiye şampiyonu: Serhat Doğramacı

2021 MasterChef Türkiye şampiyonu: Eren Kaşıkçı

2022 MasterChef Türkiye şampiyonu: Metin Yavuz