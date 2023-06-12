MasterChef Tayfun Genç, 30 yaşında bir aşçıdır ve İstanbul'dan yarışmaya katılmaktadır. 11 yıldır profesyonel olarak aşçılık yapmaktadır ve deneyimli bir isimdir. Aslen Giresunlu olan Tayfun Genç'in eşi Sivaslıdır ve evli bir erkektir. Aynı zamanda çocuğu da bulunmaktadır.

Tayfun Genç, MasterChef'e daha önce başvuruda bulunmuş ancak katılmamıştır. 2022 sezonunda ise başarılı bir performans sergileyerek ana kadroda yer almıştır. İlk eleme turunda şeflere Saynara isimli enginar püreli bonfile yemeğini sunmuş ve üç evet alarak yoluna devam etmeyi başarmıştır.

MasterChef Tayfun Genç'in lezzetli tabakları ve profesyonel deneyimiyle yarışmada ne kadar ilerleyeceği ise merak konusu. İzleyiciler, onun başarı dolu yolculuğunu heyecanla takip etmektedir.