MasterChef Serhat Doğramacı, 23 yaşında genç ve yetenekli bir şef adayıdır. İstanbul'dan yarışmaya katılan Serhat, yaklaşık 9-10 yıldır aşçılık mesleğiyle uğraşmaktadır. Turizm Otelcilik bölümünü tamamladığı Selim Paşa Lisesi'nde eğitim almış ve ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitimine devam etmiştir.

Serhat Doğramacı, ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında tam 15 adet madalya ve kupa kazanmıştır. Bu deneyimlerle kendini sürekli geliştiren ve yenilikçi tarifler üreten Serhat, Amerika ve Almanya gibi ülkelerde de çalışma fırsatı bulmuştur.

İngilizceyi ileri düzeyde, Almanca ve Rusça'yı ise başlangıç düzeyinde bilen Serhat Doğramacı, MasterChef 2020'nin ana kadrosunda yer alarak büyük bir iddia ortaya koymuştur. Kendisi, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını da yanıtlamaktadır.

Serhat Doğramacı, MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda izleyicileri kendine hayran bırakacak lezzetler sunmak için heyecanla bekleniyor. Yetenekleri ve deneyimleriyle adından söz ettiren Serhat'ın mutfak serüveni, izleyicilere birbirinden tatlı sürprizler ve nefis yemekler vaat ediyor