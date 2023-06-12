MasterChef Sergen Özen, 27 Temmuz 1996 tarihinde Tekirdağ'da doğmuştur. 2023 sezonunda da MasterChef'e katılan Sergen, geçtiğimiz yıl yarışmada yer almasına rağmen sosu eklemeyi unuttuğu bir yemek nedeniyle elemelerde elenmişti. Sergen Özen, aşçılık kariyerine Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesi'nde başlamış ve daha sonra Pamukkale Üniversitesi'nde aşçılık bölümünde eğitim almıştır. Yaklaşık dokuz yıldır aşçılık yapmaktadır.

Sergen Özen'in boyu ve kilosu hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir. Ancak, Sergen Özen'in resmi sosyal medya hesabı olan Instagram'da "sergenozn" kullanıcı adıyla aktif olarak paylaşımlar yapmaktadır ve 287 bin takipçisi bulunmaktadır.