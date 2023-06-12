Sefa Okyay Kılıç, 24 yaşındadır. Gazi Üniversitesi Gastronomi Sanatları Fakültesi mezunu olan genç aşçı, bir hafta önce Londra'dan gelmiştir. Londra'da sahibi Türk olan bir Akdeniz restoranında aşçı olarak çalışmaktadır. Sefa Kılıç, MasterChef'e katılmadan önce şeflerin karşısına çok iyi hazırlanarak çıktığını ve yarışmayı kazanmaya geldiğini ifade etmiştir.

Sefa Okyay Kılıç, Londra'dan MasterChef'e gelme sebebini şu sözlerle açıklamıştır: "Bir insan kendi topraklarında kendi halkının önünde başarılı olursa ve burada kendini ispatlarsa dünyaya çok rahatlıkla kendini ispatlayabilir. Bunun örneği birçok Türk şef var zaten. Bu yüzden kendi ülkemde başarılı olmak için buraya geldim."

MasterChef Sefa Okyay Kılıç, genç yaşına rağmen tecrübesi ve tutkusuyla dikkat çekmektedir. Kendi alanında kendini kanıtlama isteği ve uluslararası deneyimleriyle MasterChef sahnesinde fark yaratmaya aday olan Sefa Okyay Kılıç, izleyicilerin ilgiyle takip ettiği bir yarışmacıdır.