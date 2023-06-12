Rabia Nur Çamurlu, 11 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Rizeli olan Rabia Nur, İstanbul'da büyümüştür. Ortaköy Zübeyde Hanım Anadolu Meslek Lisesi'nden mezun olan Rabia Nur, aşçılık eğitimi için Nişantaşı Üniversitesi'nde okumuştur. Şu anda Dream Group şirketinde çalışmaktadır.

Hayallerini gerçekleştirmek ve kariyerine adım atmak için MasterChef'e katılan Rabia Nur, yarışmada başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Yarışmaya katıldığında, "Burada olmak, hayallerime adım adım ulaşmak için çok önemli ve güzel bir yol" ifadeleriyle hedeflerine doğru ilerlediğini belirtmiştir.

MasterChef Türkiye 2021 kadrosunda yedekler arasından seçilen Rabia Nur Çamurlu'nun Instagram adresi de merak edilen konular arasında yer almaktadır. Rabia Nur Çamurlu, "rabianurcmrl" kullanıcı adıyla Instagram'da aktiftir ve yaklaşık 19,7 bin takipçisi bulunmaktadır.

Rabia Nur Çamurlu, genç yaşına rağmen MasterChef'de gösterdiği yeteneklerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. İzleyiciler, onun performansını heyecanla takip etmekte ve başarılı bir yolculuk geçirmesini umut etmektedir.