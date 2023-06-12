Pelin Zaman, 2 Mayıs 1988 tarihinde dünyaya gelmiştir. İşletme memuru olan Pelin, aynı zamanda aşçılık da yapmıştır. Aşçılık eğitimini 2 yıl boyunca açık öğretimle tamamlayan Pelin, bu süre zarfında seyahatler yaparak birçok ülkeyi gezme fırsatı bulmuştur. Dünya mutfağına olan ilgisiyle tanınan Pelin, yaşamının önemli bir bölümünü Amerika'da geçirmiştir.

MasterChef yarışmasına katılan 35 yaşındaki Pelin Zaman, yemek konusunda kendine güvenen ve iddialı bir yarışmacıdır. Programda jüri üyelerini ve izleyicileri lezzetli yemekleriyle etkilemeye çalışacak olan Pelin, tecrübesi ve yetenekleriyle dikkat çekmektedir.

MasterChef Pelin Zaman'ın yarışmadaki performansı ve ilerleyen bölümlerdeki başarıları merakla beklenmektedir. İzleyiciler, Pelin'in lezzet dolu yolculuğunu takip ederek onun mutfakta göstereceği ustalığı görmek için heyecanla programı izlemeye devam edecektir.