Mustafa Aydın, 31 yaşında ve İstanbul Üsküdar'da yaşıyor. Küçük yaşlarından itibaren mutfakla iç içe olan Aydın, tatillerini dayısının pastanesinde çalışarak geçirdi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra mutfak dünyasına adım atan Aydın, kariyerine soğuk mezeci olarak başladı. İtalyan ve İngiliz mutfaklarında çalışan Aydın, farklı mutfakları öğrenme tutkusuyla kendini sürekli geliştirdi.

MasterChef Mustafa Aydın, günümüzde Kadıköy'deki restoranında sokak lezzetlerini hazırlayarak mesleğine devam ediyor. Ayrıca 'Şef' adını verdiği bir köpeğinin sahibi olan Aydın, hayvanseverliğiyle de biliniyor.

Bilindiği gibi, Aydın'ın dikkat çekici mutfak teknikleri ve eğlenceli kişiliği, MasterChef 2019 sezonunda hem jüriyi hem de izleyicileri oldukça etkilemişti. Şimdi yeniden MasterChef'in konuğu olan Aydın, tadım yapmak üzere yarışmacılarla buluşacak.

Mustafa Aydın'ın bu özel dönüşünü kaçırmayın ve MasterChef'in yeni bölümlerini takipte kalın!