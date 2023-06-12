Milhan Erdem, 2001 yılında Kütahya'da dünyaya gelmiştir ve şu anda İstanbul'da yaşamaktadır. Yoncalı Otelcilik ve Turizm Lisesi'nden mezun olan Milhan, kariyerine aşçılık alanında odaklanmıştır. Staj deneyimleri için Antalya, Marmaris ve Almanya'da çeşitli restoranlarda çalışmıştır.

Milhan Erdem, Türk yemeklerini Kırgızistan'a tanıtmak amacıyla davet edilmiş ve bu deneyimiyle uluslararası alanda da kendini gösterme fırsatı bulmuştur. Son olarak, Nişantaşı'nda Lübnan mutfağına ait bir restoranda çalışmıştır.

MasterChef yarışmasıyla geniş bir kitleye ulaşan Milhan, 2021 sezonunda izleyicilerin karşısına çıkmıştır. Performansı ve yetenekleriyle öne çıkan Milhan Erdem, özellikle zeybek performansıyla dikkatleri üzerine çekmiştir.

Milhan Erdem, genç yaşına rağmen aşçılık kariyerinde önemli adımlar atmış ve çeşitli deneyimler edinmiştir. İzleyiciler, onun başarılı performansını heyecanla takip etmekte ve yarışmadaki ilerleyişini merakla beklemektedir.