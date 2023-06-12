Kerem Giritlioğlu, MasterChef Türkiye'nin 2018 sezonunda yarışmacı olarak boy göstermiştir. Bu sezon ikinci olan Kerem, Azerbaycan kökenli bir Türk vatandaşıdır. 1992 yılında doğmuş olan Kerem Giritlioğlu, aşçılık konusunda büyük bir tutkuya sahiptir.

Kendini aşçılığa adayan Kerem, yurtdışında aşçılık eğitimi almıştır. Avustralya'nın Sydney şehrinde bulunan Le Cordon Bleu Australia-Sydney aşçılık okulunda sertifika programını tamamlamıştır. Türkiye'ye döndükten sonra birçok restoran ve otelde çalışma deneyimi edinmiştir.

Kerem Giritlioğlu, aşçılık tutkusunu ailesinden almış ve bu tutkuyu MasterChef yarışmasında sergileme fırsatı bulmuştur. Ayrıca, askerlik görevini Hakkari'de yerine getirirken de mutfakta ustalığını konuşturmuştur.

MasterChef yarışmasındaki başarısının ardından Kerem, Moda bölgesinde ev yapımı yemeklerin sunulduğu bir kafe açmıştır. Kendi işini kurarak yaratıcılığını ve aşçılık yeteneklerini sergilemeye devam etmektedir. Aynı zamanda YouTube kanalında da tarifler vererek takipçileriyle paylaşımlarda bulunmaktadır.

MasterChef Kerem'in sosyal medya hesapları da dikkat çekmektedir. Instagram'da @keremgiritlioglu kullanıcı adıyla paylaşımlar yapmaktadır.

Kerem Giritlioğlu, MasterChef yarışmasıyla tanınan ve mutfak dünyasında adını duyuran başarılı bir aşçıdır. Tutkusu, yetenekleri ve yaratıcılığı sayesinde kendini kanıtlamış ve sektörde kendine özgü bir yer edinmiştir. MasterChef severler, Kerem'in gelecekteki projelerini ve lezzet dolu yolculuğunu merakla takip etmektedir.