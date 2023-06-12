Hasan Biltekin aslen Nevşehir'lidir ve 29 yaşındadır. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olan Hasan, yemek sektörüyle uzun süredir ilgilenmektedir. Lise yıllarından itibaren yemek sektöründe çalışmaya başlayan Hasan, Nevşehir Belediyespor'un mutfağında şeflik yapmaktadır. Ayrıca çeşitli yemek yarışmalarına katılmış ve başarılar elde etmiştir. Kendi memleketi Nevşehir'de "Hasan Şef Burger & Patisserie" adlı hamburger restoranını açmıştır.

Hasan Biltekin, MasterChef 2021 sezonunda büyük bir performans sergilemiş ve yarışmayı ikincilikle tamamlamıştır. Şeflere kaşık attırma başarısı gösteren Hasan, final turunda Eren Kaşıkçı ile mücadele etmiş ve ikinci olarak yarışmayı bitirmiştir.

Instagram'da da aktif bir şekilde paylaşımlar yapan Hasan Biltekin, yaklaşık 563 bin takipçiye sahiptir. Kendi fotoğraflarını ve yaptığı yemek videolarını takipçileriyle paylaşarak onlarla etkileşimde bulunmaktadır.

Hasan Biltekin, yetenekleri ve mutfak tutkusuyla dikkat çeken bir isimdir. Yarışmada gösterdiği performans ve tecrübesiyle izleyicilerin ilgisini çekmektedir. Gelecekteki projeleri ve mutfak kariyeri ise merakla beklenmektedir.