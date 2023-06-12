Hamza Mercimek, 1996 yılında İstanbul Kadıköy'de doğmuştur. Bolu Mengen kökenli olan Hamza, İstanbul'da yaşamaktadır. 27 yaşında olan Hamza'nın aşçılık alanında yetenekleri ve tutkusu dikkat çekmektedir.

Hamza'nın ailesinde aşçılıkla uğraşan bir kardeşi bulunmaktadır. Ailesinin gastronomiye olan ilgisi ve desteği, Hamza'nın bu alanda kariyer yapmasında etkili olmuştur.

Lise eğitimini Mengen Aşçılar Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde tamamlayan Hamza, profesyonel anlamda aşçılık mesleğini sürdürmektedir. MasterChef yarışması, Hamza'nın yeteneklerini daha geniş bir platformda sergileme fırsatı sunmuştur.

MasterChef Hamza Mercimek'in performansı, izleyiciler ve jüri üyeleri tarafından merakla takip edilmektedir. Kendine özgü tarifleri, yaratıcı sunumları ve mutfakta gösterdiği becerileriyle dikkat çeken Hamza, yarışmada başarılı bir performans sergilemektedir.