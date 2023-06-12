İstanbul'da yaşamını sürdüren Hakan Kanık, 1999 yılında dünyaya gelmiştir. Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olduktan sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi'nde heykel bölümünde eğitim almıştır. Et konusunda kendini geliştiren ve farklı mekanlarda mutfak deneyimi edinen Hakan Kanık, özellikle et pişirme konusunda iddialı bir yarışmacıdır.

MasterChef yarışmasında başarılı bir performans sergileyen Hakan Kanık, yarı finale kadar yükselmeyi başarmıştır. Daha sonra ise Survivor 2019 yarışmasında mücadele etmiştir, bu da onun rekabetçi ruhunu ve dayanıklılığını ortaya koymuştur.

MasterChef Hakan Kanık, lezzet dolu yemeklerini sergilemek için yeni sezonunda tekrar izleyicilerin karşısına çıkacak. Onun mutfaktaki yetenekleri ve deneyimleri, izleyicilere unutulmaz bir yarışma deneyimi sunmayı vaat etmektedir. MasterChef Hakan Kanık'ın ne gibi sürprizlerle izleyicileri etkileyeceği ise merakla beklenmektedir.