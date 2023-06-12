Güzide Mertcan, 2 Nisan 1988 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Celal Bayar Üniversitesi mezunu olan Güzide, evlendikten sonra İstanbul'a taşınmıştır. İstanbul'da ablasıyla birlikte bir tekstil firması kurarak abiye ve günlük giyim kıyafetleri üretimi yapmıştır.

Çocuklarının büyümesiyle birlikte aktif iş hayatında fazla bulunamayan Güzide, uzman estetisyenlik eğitimi almış ve bu alanda çalışmalar yapmıştır. Ancak yemek yapma tutkusu onun için her zaman ön planda olmuştur.

Farklı mutfakları araştırarak ve çeşitli tarifler deneyerek yemek yapmaktan büyük keyif alan Güzide, bir dönem sosyal medya üzerinden tarif videoları çekmiş ve geniş bir takipçi kitlesi elde etmiştir. Ancak üçüncü çocuğunun doğumuyla birlikte bu videoları çekmeye vakit bulamamıştır.

Güzide Mertcan, evli olup üç çocuğa sahiptir. Eşi Mustafa Mertcan, DOF Robotic isimli bir şirketin sahibidir. Güzide'nin MasterChef Türkiye'deki performansı ve mutfak yetenekleri, şeflerin de dikkatini çekmiştir.

Güzide Mertcan'ın sosyal medya hesaplarına ulaşmak için Instagram üzerinden @guzidemertcan kullanıcı adını takip edebilirsiniz.