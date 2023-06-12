Gülşah Suna, 31 yaşında ve Üsküdar doğumludur. Lise eğitimini çocuk gelişimi özel eğitimi üzerine aldıktan sonra üniversitede at antrenörlüğü eğitimi almıştır. Asıl mesleği at yetiştirmek olan Gülşah, özel bir havacılık şirketinde çalışmaktadır. Yemek yapma tutkusunu 3 yaşından beri sürdüren Gülşah, kendini iyi bir sanatçı olarak nitelendirmektedir.

MasterChef yolculuğuna 2019 yılında başlayan ancak ilk aşamada elenen Gülşah, 2020 yılında tekrar başvurarak ana kadroya girmeyi başarmıştır. Şimdi ise MasterChef All Star kadrosunda yer almaktadır.

MasterChef deneyiminin ardından İzmir'de "Gülşah'ın Mutfağı" adlı restoranını açan Gülşah Suna, lezzet tutkusunu profesyonel bir şekilde sürdürmektedir.

Gülşah Suna'nın Instagram hesabında yaklaşık 59 bin takipçisi bulunmaktadır. Takipçileriyle kendi fotoğraflarını paylaşan Gülşah, sosyal medyada da aktiftir.

MasterChef All Star programında Gülşah Suna'nın performansı merakla beklenirken, izleyiciler onun yaratıcılığını ve lezzet deneyimini bir kez daha görmek için sabırsızlanmaktadır.