Esra Tokelli, MasterChef 2020 sezonunda da yarışmış ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. 43 yaşında olan Esra Tokelli'nin 26 yaşında bir oğlu bulunmaktadır. Kendisi daha önce Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da birinci olmuştur. Yemek pişirmeye olan tutkusu ve yeteneği ile bilinen Esra Tokelli, Instagram hesabında yaptığı yemeklerin fotoğraflarını ve tariflerini paylaşarak takipçilerine hünerlerini sergilemektedir.

MasterChef 2023 sezonunda jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna gibi usta şefler yer alırken, Esra Tokelli gibi deneyimli ve yetenekli yarışmacılar da programın heyecanını artırmaktadır. Izleyiciler, Esra Tokelli'nin yaratıcı yemekleri ve yarışmadaki performansını merakla beklemekte ve onun yeteneklerini görmek için sabırsızlıkla yeni sezonun başlamasını beklemektedir.