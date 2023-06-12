Eray Aksungur, Bolu'lu bir yarışmacıdır. 23 yaşındaki genç yetenek, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü'nü başarıyla tamamlamıştır. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık deneyimi yaşamış ve son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başlamıştır.

MasterChef yarışmasında başarılı bir performans sergileyen Eray Aksungur, final turunu tamamlayarak ilk 16 yarışmacı arasına girmeyi başarmıştır. Ayrıca, Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi yarışmasına da katılmıştır.

Yarışmadan sonra farklı sektörlere adım atan Eray Aksungur, kendi markasını oluşturarak bir çikolata firması kurmuştur. İleri düzeyde aşçılık becerilerine sahip olan Aksungur, lezzetli tarifleri ve yaratıcılığıyla dikkat çekmektedir.

MasterChef Eray Aksungur, genç yaşına rağmen kendine özgü tarifler ve mutfak deneyimleriyle izleyicileri etkilemeye devam etmektedir. Yarışmada gösterdiği performans ve sonrasında elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Eray Aksungur, MasterChef sahnesindeki yolculuğunda izleyicileri şaşırtmaya ve lezzet dolu anlar yaşatmaya devam edecektir.