Eda Karabulut, İstanbul'da doğmuş ve büyümüş olsa da aslen Sivaslıdır. 36 yaşında olan Eda Karabulut, evli ve iki çocuk annesidir. Lise mezunu olan yarışmacı, mutfakla ilgili yeteneklerini geliştirmek için çeşitli kurslara katılmış ve kendini sürekli olarak yenilemeye çalışmıştır.

MasterChef yarışmasına katılan Eda Karabulut, kendi açtığı işletmeyle iş hayatına atılmış ve mutfakta farklı deneyimler edinmiştir. Yarışmada gösterdiği başarılı performans ve lezzetli yemekleriyle jüri üyelerinin beğenisini kazanmıştır.

Eda Karabulut, MasterChef 2019 sezonunda yaptığı yaratıcı ve özgün tariflerle dikkat çekmiş ve izleyicilerin favori yarışmacılarından biri olmuştur. Yarışma sonrası sosyal medya hesabından da mutfakla ilgili paylaşımlar yaparak takipçileriyle etkileşimde bulunmaktadır.

MasterChef Eda Karabulut, hem aile hayatını yöneterek hem de mutfakta başarılı işlere imza atarak örnek bir isim olmuştur. Yarışmada gösterdiği performans ve mutfak tutkusuyla dikkat çeken Eda Karabulut, izleyicilerin beğenisini kazanmış ve unutulmaz bir yarışmacı olarak akıllarda kalmıştır.