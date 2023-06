Ebru Has, 28 yaşındadır ve memleketi Bolu'dur. Yarışmaya Balıkesir'den katılan Ebru Has, aynı zamanda aşçılık yapmaktadır. Voleybol geçmişi de bulunan Ebru Has, MasterChef sahnesinde yeteneklerini sergilemeye hazırlanmaktadır.

MasterChef Ebru Has, genç yaşına rağmen aşçılık alanında deneyimli ve yetenekli bir yarışmacıdır. Yarışmada gösterdiği performans ve lezzetli yemekleriyle dikkat çeken Ebru Has, izleyicilerin ilgisini çekmektedir.

MasterChef 2023 sezonunda jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna gibi usta şeflerin yer aldığı bir yarışma olacak. Ebru Has, bu sezonun iddialı yarışmacılarından biri olarak izleyicilerin beklentilerini karşılamak için mücadele edecektir.