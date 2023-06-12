Duygu Acarsoy, 1985 yılında Ankara'da doğmuştur ve aslen Muğlalıdır. Eğitim hayatını Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları bölümlerinde tamamlamıştır. Ancak aşçılık tutkusunu takip ederek aşçılık eğitimi almıştır. MSA (Mutfak Sanatları Akademisi)'da profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış ve İspanya ile Almanya'da da eğitimlerine devam etmiştir.

Duygu Acarsoy, uluslararası deneyimlerinin ardından birçok farklı yerde şef olarak çalışmış ve kendini geliştirmiştir. MasterChef All Star kadrosunda yer almasıyla birlikte yeteneklerini ve yaratıcılığını gösterme fırsatı yakalamıştır.

MasterChef izleyicileri, Duygu Acarsoy'un Ankara kökenli olduğunu ve aşçılık alanında deneyimli bir isim olduğunu bilerek onun mutfak performansını heyecanla takip etmektedir. Yarışmacının lezzetli yemeklerini keşfetmek ve ne kadar ileri gidebileceğini görmek için yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla beklemektedirler.