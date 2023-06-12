MasterChef Cemre Uyanık, 1992 yılında Şanlıurfa'da doğmuştur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde eğitim almıştır. Yemek dünyasına olan tutkusuyla birlikte kendini geliştirmek adına ABD'de de çalışma fırsatı bulmuştur. ABD'de bir Fransız restoranında staj yapmış ve daha sonra New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak görev almıştır.

MasterChef Türkiye 2019 sezonunda, ustaların beğenisini kazanan yetenekleriyle dikkat çeken Cemre Uyanık, yarışmanın en önemli isimlerinden biri olmuştur. Alican Sabunsoy ile finale kalmış ve büyük bir performans sergileyerek MasterChef 2019 şampiyonu olmuştur.

Cemre Uyanık'ın 1,75 boyunda olduğu bilinmektedir. Şanlıurfa'dan gelen ve yemek dünyasında önemli bir yer edinen Cemre, MasterChef şampiyonluğuyla adını duyurmuş ve izleyicilerin takdirini kazanmıştır.

Başarılı performansı ve özgün tarifleriyle dikkat çeken Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'deki deneyiminden sonra kendi kulvarında başarıya ulaşmak adına çalışmalarına devam etmektedir. Yemek tutkusu ve yeteneğiyle gastronomi dünyasında kendine özgü bir yer edinmeyi hedeflemektedir.